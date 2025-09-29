ANAMA: 1661 nicht explodierte Kampfmittel in der vergangenen Woche entschärft

Baku, 29. September, AZERTAC

In den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans wurden in der vergangenen Woche 1225,1 weitere ha Land von Minen und Blindgängern geräumt, wie die nationale Agentur für Minenräumung ANAMA meldete.

Nach Angaben der Agentur seien vom 22. bis 28. September in den Distrikten Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Chankendi, Latschin, Chodschawänd, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan/Sängilan 100 weitere Antipersonenminen, 35 Antipanzerminen und 1661 Blindgänger gefunden und entschärft worden.