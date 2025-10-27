ANAMA: Vorige Woche mehr als fünf Tausend Blindgänger gefunden und entschärft

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

In der Zeit vom 20. bis 26. Oktober führte die aserbaidschanische Minenräumungsbehörde (ANAMA) Minenräumungsoperationen in den Bezirken Tartar, Aghdara, Kelbadschar, Aghdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Jabrayil/Dschäbrayil und Zangilan durch.

Laut ANAMA führten die Einsätze zur Entdeckung und Neutralisierung von 143 Antipersonenminen, 83 Panzerabwehrminen und 5,498 Tausend Blindgängern (nicht explodierte Kampfmittel).

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 1,644.6 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.