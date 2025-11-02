Aserbaidschan: Erdbeben in Region Ismayilli

Baku, 2. November, AZERTAC

Am Sonntag, dem 2. November, ereignete sich um 02.50 Uhr Ortszeit in der Region Ismayilli ein Erdbeben der Stärke 3,1.

Laut Angaben des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan wurde das Erdbeben im Ismayilli-Distrikt, 21 km nördlich von der seismologischen Messstation Ismayilli registriert.

Das Beben war nicht zu spüren, hieß es.