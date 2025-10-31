Aserbaidschan und Ukraine stärken Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Baku, 31. Oktober 2025, AZERTAC

Der Rektor der Aserbaidschanischen Medizinischen Universität (ATU), Prof. Geray Geraybeyli, empfing die ukrainische Delegation unter Leitung von Gesundheitsminister Viktor Liashko. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und in der medizinischen Ausbildung.

Geraybeyli stellte die ATU vor, hob internationale Standards, laufende Reformen und die Zusammenarbeit mit führenden ukrainischen Universitäten wie der Bogomolets-Universität und der Charkow-Universität hervor. Er würdigte außerdem die Leistungen aserbaidschanischer Militärärzte im Zweiten Karabach-Krieg und wünschte der Ukraine Frieden und Wohlstand.

Minister Liashko betonte die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, basierend auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt, und sprach sich für gemeinsame Projekte in den Bereichen Gesundheit, medizinische Ausbildung und Forschung aus. Der stellvertretende ukrainische Gesundheitsminister Nadir Zeynalov informierte über erfolgreiche Projekte und Reformen in der medizinischen Ausbildung.

Die Seiten diskutierten neue Kooperationsmöglichkeiten und zukünftige gemeinsame Initiativen.