Aserbaidschanische Filmtage in der Türkei

Baku, 24. April, AZERTAC

Vom 28. bis 30. April 2025 finden in Istanbul die aserbaidschanischen Filmtage statt. Die Veranstaltung wird im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei organisiert.

Das Event wird vom Ministerium für Kultur Aserbaidschans, dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Türkei und dem Aserbaidschanischen Kulturzentrum in der Türkei gemeinsam durchgeführt. Im Programm werden aktuelle aserbaidschanische Filme gezeigt, die in den letzten Jahren auf Initiative des Ministeriums für Kultur Aserbaidschans produziert wurden. Zudem sind Treffen zwischen Filmproduzenten und Experten aus Aserbaidschan und der Türkei geplant, um mögliche Kooperationen im Bereich der Filmproduktion zu besprechen.

Die aserbaidschanischen Filmtage werden in den „Atlas Cinema“ in Istanbul sowie an zwei renommierten türkischen Universitäten durchgeführt.