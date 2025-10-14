Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Judokas haben den Lima Grand Prix 2025 mit insgesamt sieben Medaillen abgeschlossen – darunter zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen.

Murad Fatiyev gewann Silber in der Gewichtsklasse bis 90 kg, während der Schwergewichtler Kanan Nasibov (+100 kg) eine Bronzemedaille errang.

Zuvor hatte Ahmad Yusifov (60 kg) bereits Silber geholt, während Rashad Yelkiyev und Ruslan Pashayev (beide 66 kg), Omar Rajabli (81 kg) sowie die Judoka Konul Aliyeva (48 kg) Bronzemedaillen für Aserbaidschan sicherten.