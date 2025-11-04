Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei Veteran-WM 2025 in Paris

Baku, 4. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Judoka Qurban Mammadli hat bei den Veteranen-Weltmeisterschaften 2025 in Paris eine Bronzemedaille gewonnen.

Der Athlet, der in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm antrat, besiegte den Italiener Pavel Gurghis.

Insgesamt ruhen Aserbaidschans Hoffnungen bei den Meisterschaften auf 34 Athleten.