Aserbaidschans Außenminister trifft neue französische Botschafterin

Baku, 19. September, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat Sophie Lagoutte, die neu ernannte Botschafterin Frankreichs in Aserbaidschan, zu einem Antrittsbesuch empfangen.

Die französische Botschafterin überreichte dem aserbaidschanischen Außenminister ihr Beglaubigungsschreiben. Minister Bayramov gratulierte Sophie Lagoutte zu ihrer Ernennung und wünschte ihr viel Erfolg bei ihrer diplomatischen Mission.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der aktuelle Stand der bilateralen und multilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich sowie regionale und internationale Fragen.

Im Rahmen des Treffens fand auch ein Meinungsaustausch über die Ursachen der derzeitigen Spannungen in den aserbaidschanisch-französischen Beziehungen statt. Beide Seiten betonten die Bedeutung eines fortgesetzten Dialogs und Austauschs trotz bestehender Differenzen.

Der Außenminister informierte die Botschafterin außerdem über die aktuellen Entwicklungen und Gegebenheiten in der Region nach dem Konflikt sowie über den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Botschafterin Sophie Lagoutte betonte, dass sie sich mit voller Kraft dafür einsetzen werde, die Beziehungen zwischen Frankreich und Aserbaidschan während ihrer Amtszeit zu stärken.

Darüber hinaus tauschten sich beide Seiten über weitere Themen von beiderseitigem Interesse aus.