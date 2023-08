Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Heydar Aliyev Park in Ankara

Baku, 30. August, AZERTAC

Der zu einem Arbeitsbesuch in der Türkei weilende aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov nimmt im Laufe seiner Reise im Bruderland an einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich des türkischen Siegestages teil. Generaloberst Hasanov besuchte den Heydar Aliyev-Park in Ankara. Am Denkmal von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev im Park wurde ein Kranz niedergelegt. Das Andenken von großem Leader wurde mit Respekt geehrt.

Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums hervor.