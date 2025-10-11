Auszeichnung: Florian Wirtz ist "Fußballer des Jahres"

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Florian Wirtz hat die Auszeichnung als "Fußballer des Jahres" erhalten. Der 22-Jährige vom FC Liverpool setzte sich in der Abstimmung des "Kicker" vor Michael Olise vom FC Bayern München und dem ehemaligen Stuttgarter Nick Woltemade durch.

Wirtz wechselte im Sommer für ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro als bislang teuerster deutscher Fußballer von Leverkusen zum englischen Meister in die Premier League.

In der Nationalmannschaft gehört Wirtz (34 Spiele, 8 Tore) zu den gesetzten Spielern von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Weg zur WM 2026.