AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil

Athen, 25. September, AZERTAC

In Athen hat die Konferenz der Europäische Allianz der Nachrichtenagenturen (EANA) zum Thema „Management von Nachrichtenagenturen in Zeiten moderner Herausforderungen“ stattgefunden.

An der Veranstaltung nahmen führende Leiter und Vertreter bedeutender europäischer Nachrichtenagenturen teil, darunter Vugar Aliyev, Vorsitzender des Vorstands von AZERTAC, einem Mitglied der Allianz.

Bei der Konferenz diskutierten die Leiter von Agenturen wie Reuters, der britischen Press Association, AFP aus Frankreich, BTA aus Bulgarien und weiteren die Herausforderungen, mit denen Nachrichtenagenturen angesichts der rasanten Verbreitung künstlicher Intelligenz konfrontiert sind. Themen waren unter anderem effektives Management, Diversifizierung der Einnahmequellen sowie der Schutz von Urheberrechten. Ein besonderer Fokus lag darauf, wie Nachrichtenagenturen ethisch und nach journalistischen Grundsätzen mit Informationen umgehen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden.

Es wurde zudem festgestellt, dass Nachrichtenportale nicht mehr wie früher über Suchmaschinen vermehrt Zugriffe erhalten. Grund dafür ist, dass Nutzer vermehrt direkt ChatGPT oder andere Programme anstelle von Google oder anderen Suchmaschinen verwenden. Vor diesem Hintergrund müssten Technologiegiganten durch Algorithmen den Schutz von Urheberrechten und die Priorisierung von Informationsquellen gewährleisten. All dies sollte zudem gesetzlich geregelt werden.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden bilaterale Kooperationsmöglichkeiten zwischen AZERTAC und weiteren Agenturen erörtert.