AZERTAC und Askanews unterzeichnen Kooperationsmemorandum

Baku, 30. September, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC) und die italienische Nachrichtenagentur Askanews haben ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch unterzeichnet.

Laut Dokument werden beide Agenturen Nachrichten, Fotos und Videos austauschen und ihren Lesern sowie Abonnenten einen neuen multimedialen und plattformübergreifenden Informationskanal bieten, der Europa und Asien miteinander verbindet.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Informationsaustausch zu fördern, um die bilaterale, regionale und globale Zusammenarbeit zwischen Italien und Aserbaidschan hervorzuheben sowie die Beziehungen zwischen den Zivilgesellschaften beider Länder zu stärken. Darüber hinaus soll das Memorandum neue Bereiche der transnationalen Kooperation erschließen, um spezialisierte Informations- und Kommunikationsdienste sowie Produkte anzubieten, die auf die Bedürfnisse italienischer und aserbaidschanischer Unternehmen zugeschnitten sind.

„Das zwischen AZERTAC und Askanews unterzeichnete Memorandum ist ein bedeutender Schritt zur Vertiefung des Informationsaustauschs zwischen Aserbaidschan und Italien, einem unserer wichtigsten Handelspartner. Diese Zusammenarbeit wird zu einer umfassenderen und objektiveren Berichterstattung über Entwicklungen in beiden Ländern beitragen und die Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und darüber hinaus fördern. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft das gegenseitige Verständnis unserer Völker stärkt und neue Möglichkeiten für bilaterale Medienbeziehungen schafft“, sagte Vugar Aliyev, Vorstandsvorsitzender von AZERTAC.

„Wir begrüßen diese neue Vereinbarung mit Aserbaidschan – einem strategisch bedeutenden Land mit engen Wirtschaftsbeziehungen zu Italien, insbesondere in den Bereichen Energie und Verteidigung, und einem international anerkannten Zentrum für interkulturellen und interreligiösen Dialog. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Dokument auch zur Stärkung der kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern beitragen wird“, erklärte Gianni Todini, Chefredakteur von Askanews.