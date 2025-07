Chelsea gewinnt die Klub-WM

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Der FC Chelsea gewinnt das Finale der Klub-WM überraschend deutlich.

Mit dem 3:0 (3:0) am Sonntag (13.07.2025) gegen den amtierenden Champions-League-Sieger sicherte sich Chelsea den Turniersieg bei der Klub-WM, die erstmals mit 32 Teams ausgetragen wurde und geht als Titelverteidiger in das nächste Turnier, das nach bisheriger Planung 2029 stattfinden soll. Ob der Titelverteidiger direkt qualifiziert sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Dann gestaltete Chelsea, das sich als Champions-League-Sieger von 2021 für das Turnier qualifiziert hatte, das Spiel einseitig: Malo Gustos Schuss wurde noch abgeblockt, dann legte er für Palmer ab, der überlegt aus 14 Metern mit links zum 1:0 einschob (22.). Palmer erhöhte nur wenig später, als er von rechts in den Strafraum kam und einschoss (30.). "Alle haben vorher an uns gezweifelt und das wussten wir. Deswegen fühlt es sich noch besser an", sagte Palmer bei DAZN. Chelseas Trainer Enzo Maresca meinte: "Wir haben das Spiel in den ersten zehn Minuten gewonnen, da haben wir das Tempo gesetzt."PSG fand keine Antwort, Chelsea stellte vor rund 81.000 Zuschauern auf 3:0 - Palmer steckte halbrechts für João Pedro durch, der den Ball aus zehn Metern über Gianluigi Donnarumma ins Tor lupfte (43.).

Halbzeitpause mit Show dauert 25 Minuten - Die Halbzeitpause dauerte länger als die im Regelwerk vorgeschriebenen 15 Minuten. Die von der FIFA veranstaltete Halbzeitshow dehnte die Pause auf 25 Minuten aus. Halbzeitshows haben im US-Sport mehr Tradition als im europäischen Fußball, sie bilden stets einen Höhepunkt beim Super Bowl.Die FIFA kündigte bereits an, auch bei der WM der Nationalmannschaften 2026 eine Halbzeitshow im Finale zu veranstalten. "Diese Show wird in die WM-Geschichte eingehen und dem größten Sportereignis der Welt würdig sein", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino einer Mitteilung zufolge.

Seinen Fröstel-Jubel packte Cole Palmer auch in der Nachmittagshitze von New Jersey aus.

Zweimal traf der englische Nationalspieler im Klub-WM-Finale für den FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain (3:0), zweimal rieb er sich die Arme, als würde er frieren: Absolut eiskalt war er mal wieder vor dem gegnerischen Tor gewesen.

Auch, dass nach dem Abpfiff eine mehrminütige Rangelei zwischen Spielern und Offiziellen beider Teams ausbrach, raubte Palmer nicht die Coolness.

Der Triumph sei "ein großartiges Gefühl", sagte er, nachdem er sein World-Champions-Shirt übergestreift hatte. "Noch besser, weil uns vorab so viele angezweifelt haben."

Aus der Rolle des Außenseiters heraus kochte Chelsea den klar favorisierten Champions-League-Sieger nach allen Regeln der Kunst ab.

Der Sieger der drittklassigen Conference League, die ganz sicher nicht der Anspruch der Londoner ist, feierte im ausverkauften MetLife Stadium mit Tänzen und Gesängen vor den jubelnden Fans. "Wir sind ein junges Team", sagte Palmer, "und wir haben die richtige Richtung eingeschlagen."

Über die Premier League hat sich Chelsea wieder für die Champions League qualifiziert. Ganz so, wie es dem Selbstbild eines Klub-Weltmeisters entspricht.