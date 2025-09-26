Chilenische Gäste ehren Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 26. September, AZERTAC

Am 26. September haben der Senator der Republik Chile, Francisco Chahuán, Vorsitzender des Senatsausschusses für Menschenrechte, Staatsangehörigkeit und Bürgerschaft sowie Leiter der Chile-Aserbaidschanischen Interparlamentarischen Freundschaftsgruppe, und Senator Rojo Edwards, Vorsitzender des ständigen Senatsausschusses für Wirtschaft, im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan die Ehrenallee in Baku besucht. Sie legten frische Blumen an seinem Grabmal nieder.

Dann besuchte die Delegation die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Man legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.

Die Gäste haben vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.