EM U23 in Chișinău: Aserbaidschans Judo-Nationalteam gewinnt Europameistertitel

Baku, 2. November, AZERTAC

Die U-23-Europameisterschaft im Judo ist in Chișinău (Moldau) zu Ende gegangen.

Am zweiten Wettkampftag sicherte sich Aserbaidschan einen kompletten Medaillensatz:

Kenan Nasibov (+100 kg) gewann Gold, Ömer Rajabli (81 kg) holte Silber und Aslan Kotsoyev (90 kg) erkämpfte Bronze. Bereits am ersten Tag hatte Islam Rahimov (66 kg) Gold gewonnen.

Erstmals in der Geschichte des aserbaidschanischen Judo gelang es Athleten, in den Gewichtsklassen 66 kg und +100 kg europäisches U-23-Gold zu erringen.

Insgesamt belegte Aserbaidschan mit 2 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaille den ersten Platz sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Herrenwertung. Trotz der Teilnahme ausschließlich männlicher Judokas führte das Team die Rangliste unter 37 Nationen an.