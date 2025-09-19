Baku, 19. September, AZERTAC

Im Rahmen des Großen Preises von Aserbaidschan in der Formel 1 herrschte im „Chill Zone“-Bereich des Fahrerlagers (Paddock) eine unterhaltsame Stimmung.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Baku City Circuit berichtet, haben die Fahrer des „Alpine“-Teams, Franco Colapinto und Pierre Gasly, sowie „Red Bull“-Pilot Yuki Tsunoda eine der beliebtesten Spezialitäten der aserbaidschanischen Küche – Qutab – zubereitet.

Bei der in einem speziellen Bereich organisierten Veranstaltung konnten die Gäste nicht nur die von den Fahrern zubereiteten Speisen kosten, sondern auch den Kochprozess live verfolgen. Colapinto nahm die Aufgabe sehr ernst, bereitete das Qutab mit großer Sorgfalt zu und konnte seine Freude über das Ergebnis kaum verbergen. Gasly hingegen sorgte für gute Laune, obwohl sein Qutab von der traditionellen Form abwich, witzelte er: „Wer sagt denn, dass Qutab unbedingt rund sein muss?“

Zum Abschluss luden die Fahrer ihre Kollegen und die Gäste dazu ein, ihre selbstgemachten Qutab zu probieren. Laut dem argentinischen Journalisten Juan Fossaroli war das Gericht sogar schmackhafter als erwartet. Die Bilder von der Veranstaltung verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und sorgten für großes Interesse.

Qutab oder Gutab ist ein traditionelles aserbaidschanisches Gericht, das aus einer dünnen, mit Fleisch, Gemüse oder Käse gefüllten Teigplatte besteht, die zu einer halbrunden Form gefaltet und auf einem Saj, einer konvexen Grillplatte, gebacken oder frittiert wird. Sind sie außen hellbraun und knusprig, werden sie mit geschmolzener Butter beträufelt und mit Joghurt oder Granatapfel serviert – einfach köstlich. Manchmal werden sie auch mit Sumach bestreut und zu Röhren gerollt. Besonders gut schmecken sie mit Ayran, einem kalten Joghurtgetränk, das mit Kräutern und Salz gewürzt wird.