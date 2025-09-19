Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Amerikanischer Pilot gewinnt Qualifying

Baku, 19. September, AZERTAC

Das Qualifying des Formel-2-Aserbaidschan-Grand-Prix ist zu Ende gegangen.

AZERTAC berichtet, dass der amerikanische Pilot Jack Crawford vom Team "DAMS" den ersten Platz belegt hat.

Der Italiener Leonardo Fornaroli vom Team "Invicta" wurde Zweiter, und Gabriele Mini vom Team "Prema" belegte den dritten Platz.

Heute um 16:00 Uhr beginnt außerdem das zweite freie Training in der Formel 1.