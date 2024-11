Baku, 19. November, AZERTAC

Die G20-Staaten haben sich am ersten Tag ihres Gipfeltreffens in Rio de Janeiro auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Dabei gelang es Gastgeber Brasilien, die wichtigsten Punkte seiner G20-Präsidentschaft in dem Dokument unterzubringen. Am zweiten und letzten Tag wollen die Staats- und Regierungschefs über den Kampf gegen den Klimawandel beraten.