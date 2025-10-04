GUS-Spiele: Heute werden 6 aserbaidschanische Boxerinnen im Finale um Goldmedaille kämpfen

Jewlach, 4. Oktober, AZERTAC

Heute finden die Finalkämpfe im Boxen der Frauen bei den 3. GUS-Spielen statt.

Wie AZERTAC berichtet, werden sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale, das im Olympischen Sportkomplex in der Stadt Jewlach ausgetragen wird, um die Goldmedaille kämpfen.

Im Finale werden Aysel Farajova (46 kg), Gular Hüseynova (48 kg), Amina Taghi (50 kg), Jamila Muradli (54 kg), Aynur Ismayılova (60 kg) und Fidan Bakarova (63 kg) für unser Land antreten.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Aylin Nazarova (46 kg), Zahra Mammadova (52 kg), Mirrugeyya Azerpur (57 kg) und Sama Abbasova (66 kg) in den Halbfinals jeweils besiegt wurden und sich mit einer Bronzemedaille begnügen mussten.