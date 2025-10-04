Heute werden 11 Sportarten bei den GUS-Spielen ausgetragen

Baku, 4. Oktober – AZERTAC

Am neunten Tag der 3. GUS-Spiele, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden, finden heute Wettbewerbe in 11 Sportarten statt.

Wie AZERTAC berichtet, werden im Stadion von Scheki die Halbfinalbegegnungen im Chovkan (aserbaidschanische traditionelle Pferdesportart) ausgetragen. Die aserbaidschanische Mannschaft wird im Spiel um den Finaleinzug gegen Kasachstan antreten.

Im Stadion von Gabala wird die aserbaidschanische U-16-Fußballmannschaft das Finalspiel bestreiten. Der Gegner wird die entsprechende Auswahlmannschaft aus Russland sein.

In Gabala werden außerdem Badminton-Wettkämpfe abgehalten.

In der Stadt Ganja finden Wettbewerbe im Ringen, Fechten, Schießen und Volleyball statt.

In Göygöl beginnen die Judo-Wettkämpfe. In Mingachevir werden Karate-Wettkämpfe ausgetragen, in Jewlach geht das Boxen weiter und in Khankendi werden die Bogenschieß-Wettkämpfe fortgesetzt.

Die 3. GUS-Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.