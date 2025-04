Hikmat Hajiyev: Gerichtsverfahren gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher sind transparent und öffentlich

Khankendi, 18. April, AZERTAC

„Die effektive und erfolgreiche Politik Aserbaidschans hat nicht nur zur Beendigung des Konflikts beigetragen, sondern auch zur Rückkehr unserer seit vielen Jahren besetzten Gebiete geführt. In diesem Zusammenhang werden Personen, die beschuldigt werden, Kriegsverbrechen begangen zu haben, einem transparenten und offenen Gerichtsverfahren unterzogen“, erklärte Hikmat Hajiyev, Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Leiter der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt, im Rahmen einer Veranstaltung an der Universität Garabagh. Diese Veranstaltung fand im Zuge des Besuchs von Mitgliedern des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps in Khankendi statt.

Hikmat Hajiyev betonte zudem, dass Aserbaidschan unter Einhaltung internationaler Grundsätze seine territoriale Integrität und Souveränität wiederhergestellt habe. „Karabach und Ost-Sangesur sind in eine neue Entwicklungsphase eingetreten“, fügte er hinzu.

Bemerkenswert ist, dass heute der Besuch der Vertreter des diplomatischen Korps in den Städten Khankendi und Schuscha begonnen hat.