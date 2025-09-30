In Baku findet 2. Aserbaidschanisch-Usbekisches Medienforum statt

Baku, 30. September, AZERTAC

Auf Initiative der Agentur zur Entwicklung der Medien findet derzeit die Eröffnungsveranstaltung des 2. Aserbaidschanisch-Usbekischen Medienforums unter dem Motto „Digitale Transformation und Medien“ statt.

AZERTAC zufolge werden im Rahmen des Forums Themen wie „Medienpartnerschaft im digitalen Zeitalter: Gemeinsame Initiativen zur Informationssicherheit“, „Ethik und Verantwortung im digitalen Informationsumfeld“ sowie weitere Fragen diskutiert.

Am Forum nehmen usbekische Regierungsvertreter, sowie Medienverantwortliche und Journalisten beider Länder teil.