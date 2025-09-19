Lando Norris gewinnt 1. Freies Training in Baku

Baku, 19. September, AZERTAC

WM-Verfolger Lando Norris (25) hat sich mit der schnellsten Runde im ersten Training auf den Großen Preis von Aserbaidschan eingestimmt.

Der Brite, der im Formel-1-Klassement vor dem Rennen auf dem schnellen Stadtkurs von Baku 31 Punkte Rückstand auf seinen McLaren-Kollegen Oscar Piastri (24) hat, war in der einstündigen Einheit gute drei Zehntelsekunden schneller als der Australier. Dieser hatte zudem noch mit technischen Problemen an seinem Wagen zu kämpfen gehabt.

Dritter wurde Charles Leclerc (27). Der Monegasse holte in den vergangenen vier Jahren im Ferrari jeweils die Pole Position in Aserbaidschan, gewonnen hat er das Rennen aber nie. Max Verstappen (27) kam im Red Bull mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Norris auf den siebten Platz.

Lewis Hamilton (Ferrari) lag gerade auf Platz 8 (fiel später auf Platz 13 zurück), als ihm zehn Minuten vor Schluss bei Kurve 5/6 ein Malheur passierte: "Ich habe die Mauer berührt", meldete er am Boxenfunk, und sein Renningenieur stellte in den Daten sofort fest: "Reifenschaden." Dazu kam, dass auch die linke Endplatte des Frontflügels abgerissen war.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wurde Elfter, unmittelbar vor Nico Hülkenberg (Sauber) auf Platz 12. Der Deutsche hatte 1,282 Sekunden Rückstand auf Norris' Bestzeit und 0,101 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto (14.). Fernando Alonso (Aston Martin) belegte zum Auftakt Platz 15.