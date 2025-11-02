Leyla Aliyeva nimmt an „EcoMind 2025“-Konferenz teil

Baku, 2. November, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, hat an der Konferenz „EcoMind 2025“ an der Europäischen Schule Aserbaidschans teilgenommen.

Die von IDEA und der Europäischen Schule gemeinsam organisierte Veranstaltung zielte darauf ab, ökologisches Bewusstsein und Umweltbildung unter Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Bei ihrer Rede betonte Aliyeva die Bedeutung der aktiven Beteiligung junger Menschen an Umweltinitiativen und hob hervor, dass die Erziehung ökologisch denkender Generationen entscheidend für die „grüne Zukunft“ des Landes sei.

An der erstmals organisierten Konferenz nahmen über 450 Vertreter aus 30 Universitäten sowie 41 Schulen und Bildungseinrichtungen teil.