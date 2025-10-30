Leyla Aliyeva trifft Teilnehmerin des Projekts „Junger Imker“ im Rayon Gabala

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA Leyla Aliyeva besuchte die Familie Gafarov im Dorf Mikhligovag im Rayon Gabala, eine der Teilnehmerfamilien des Projekts „Junger Imker“.

Im Gespräch mit den Familienmitgliedern erkundigte sich Leyla Aliyeva nach ihren Erfahrungen, bisherigen Ergebnissen und Zukunftsplänen. Die Familie dankte ihr herzlich für die Umsetzung dieser Initiative und ihren persönlichen Besuch.

Die junge Imkerin Lala Gafarova produzierte im vergangenen Jahr 40 Kilogramm Honig, in diesem Jahr bereits 100 Kilogramm, und nahm am Honigfestival in Kalbadschar teil, das auf Initiative von Leyla Aliyeva organisiert wurde.

Das seit 2021 laufende Projekt „Junger Imker“, initiiert der öffentlichen Vereinigung IDEA in Zusammenarbeit mit der Jugendstiftung der Republik Aserbaidschan, der Staatsagentur für Beschäftigung und dem öffentlichen Rechtsträger ABAD, soll das Interesse junger Familien an der Imkerei fördern, ihre Beschäftigung unterstützen und ökologisch nachhaltige Kleinunternehmen in den Regionen stärken.