Memorandum of Understanding mit zwei chinesischen Unternehmen zur Energiekooperation unterzeichnet

Baku, 20. November, AZERTAC

Im Rahmen der Klimakonferenz COP29 in Baku unterzeichnete das aserbaidschanische Energieministerium ein Memorandum of Understanding mit den chinesischen Unternehmen China Southern Power Grid International (HK) Co., Limited und Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

Das Memorandum sieht die Zusammenarbeit in Bereichen Pumpspeicherung (PHS), Batteriespeichersysteme (BESS), Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) und Digitalisierungstechnologien für Energieübertragungs- und –verteilungsnetze vor.

Um die wirksame Umsetzung des Memorandums zu gewährleisten, werden Arbeitsgruppen eingesetzt.

Im Vorfeld der Unterzeichnungszeremonie traf sich der aserbaidschanische Energieminister Parviz Shahbazov mit Delegationen unter der Leitung der Vizepräsidenten beider chinesischen Unternehmen. Die Gespräche konzentrierten sich auf die Möglichkeiten für strategische Partnerschafts zwischen Aserbaidschan und China, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und Energiespeichertechnologie.