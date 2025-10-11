Offenes Asien-Turnier: Aserbaidschanische Judokas gewinnen sechs Medaillen

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

In der Stadt Aktau in Kasachstan hat das Offene Asien-Turnier im Judo begonnen.

Wie AZERTAC berichtet, waren am ersten Wettkampftag sechs unserer Judokas unter den Medaillengewinnern. Tofig Mammadov (-66 kg) und Gültaj Mammadaliyeva (-52 kg) besiegten all ihre Gegner und wurden Sieger des internationalen Turniers. Huseyn Allahyarov (-60 kg) und Ulviyya Bayramova (-57 kg) gewannen die Silbermedaille. Elschan Asadov (-66 kg) und Ibrahim Aliyev (-73 kg) holten Bronze.

Unsere Nationalmannschaft nimmt mit 25 Judokas an dem offenen Turnier teil.