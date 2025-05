Opfer sagen im Prozess gegen Vardanyan aus VIDEO

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Der Prozess im Strafverfahren gegen den armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan, der wegen Folter, Söldnertätigkeit, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und anderer Straftaten gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Aserbaidschan angeklagt ist, wurde am Dienstag, dem 6. Mai fortgesetzt.

Die Gerichtsverhandlungen fanden unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin. Der beschuldigten Person wurden ein Dolmetscher und ein Anwalt ihrer Wahl für seine Verteidigung zur Verfügung gestellt.

Vor der Vernehmung erklärte Richter Zeynal Aghayev den Geschädigten, die zum ersten Mal am Gerichtsverfahren teilnahmen, ihre Rechte und Pflichten, die nach der Gesetzgebung vorgesehen sind.

Avraam Berman, Verteidiger von Vardanyan, erhob dann einen Einwand gegen das Gerichtskollegium und bezog sich auf eine Überprüfung des Protokolls der Sitzung vom 6. Februar 2025. Er argumentierte, dass die Tatsache, dass ihre Anträge im Protokoll nicht vermerkt wurden, Bedenken hinsichtlich der Objektivität und Unparteilichkeit des Kollegiums aufwarf.

Vardanyan unterstützte den Einwand seines Anwalts.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Vusal Aliyev antwortete, dass der Anwalt zwar das Recht habe, die Genauigkeit des Protokolls zu kommentieren, jedoch eine Auslassung im Protokoll kein ausreichender Grund sei, das gesamte Gerichtsgremium infrage zu stellen. Er beschuldigte den Verteidiger, solche Einwände zu erheben, um den Prozess unnötig zu verzögern. Aliyev forderte das Gericht auf, den Einwand abzuweisen.

Auch die anwesenden Opfer beantragten, den Einwand abzulehnen.

Das Gericht zog sich zur Beratung zurück.

Nach der Rückkehr verkündete das Gericht seine Entscheidung, den Einwand des Verteidigers abzulehnen. Richter Aghayev erklärte, dass die Verteidigung keine konkreten Beweise für eine Voreingenommenheit des Kollegiums vorgelegt habe, wie es gemäß dem aserbaidschanischen Strafprozessrecht erforderlich sei.

Anschließend haben Opfer ihre Aussagen gemacht.

Mahir Huseynov sagte aus, dass er durch eine Artilleriegranate verletzt wurde, die von Resteinheiten der armenischen Streitkräfte und illegalen bewaffneten Gruppen in der Nähe des Dorfes Sirkhavand im Distrikt Agdara abgefeuert wurde. Er erklärte, dass die armenischen Streitkräfte regelmäßig auf aserbaidschanische Stellungen schossen und Landminen legten, was eine fortgesetzte Kampagne des Minen-Terrors darstelle. Einige dieser Minen wurden auf Versorgungsrouten entdeckt.

Madat Rzayev sagte aus, dass er schwere Verletzungen erlitt, während er im Rayon Latschin im Einsatz war. Madat Rzayev sagte aus, dass er während seines Dienstes im Bezirk Latschin schwere Verletzungen erlitt. Seine Einheit sei unter heftigen Artilleriebeschuss geraten, der gezielt ihre Versorgungswege traf. Dabei seien die Stellungen der armenischen Kräfte jedoch nicht eindeutig erkennbar gewesen.

Opfer Mehman Hasanov sagte aus, dass er im Dorf Mollar, Aghdam, verletzt wurde. In seiner Aussage bemerkte er, dass er an diesem Tag im Dorfgebiet mit Straßenbauarbeiten beschäftigt war. Zu dieser Zeit hörte er Schüsse. Durch eine Granate, die etwa 80 Meter entfernt fiel, erlitt er Verletzungen im rechten Kniebereich. Mit Hilfe von Anwesenden wurde er ins Krankenhaus im Rayon Aghdam gebracht.

Opfer Seymur Garayev sagte, dass er eine traumatische Hirnverletzung erlitt, als eine Mörsergranate, die von Resteinheiten der armenischen Armee und illegalen armenischen bewaffneten Gruppen während der Kämpfe in Richtung Dorf Papravend von Aghdam in Richtung des Dorfes Janyatag im Distrikt Aghdara abgefeuert wurde, in seiner Nähe landete und explodierte.

Sadig Bakhiyev sagte aus, dass er bei einem gezielten Provokationsakt armenischer Soldaten schwer verletzt wurde. Er berichtete, dass bei diesem Vorfall auch Kameraden getötet oder verletzt wurden und er selbst durch das Feuer eines feindlichen Scharfschützen verwundet worden sei.

Jasarat Hasanzade erklärte in seiner Aussage, dass er und sein Kamerad Akif Koroghliyev durch eine von Resteinheiten armenischer Kräfte abgefeuerte Panzerabwehrrakete „FAGOT“ im Bezirk AgHdara verletzt wurden. Weitere Soldaten, darunter Huseyn Babayev und Amin Alasgarov, seien ebenfalls verwundet worden, während ihr Kommandeur Fuzuli Mammadov ums Leben kam.

Hasan Guliyev sagte aus, dass er in der Nähe des Dorfes Sirkhavand im Bezirk Aghdam verletzt wurde und dabei ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Beinverletzungen erlitt.

Im Prozess wurden auch die Gutachten der gerichtsmedizinischen Expertisen geschädigter Personen verlesen.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 13. Mai angesetzt.

Dem armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Kriegsverbrechen, Terrorismus und vorsätzliche Tötung. Zu den zentralen Anklagepunkten gehören die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Zwangsumsiedlung und Verfolgung von Zivilisten, Entführung und Freiheitsberaubung, sowie Folter und Söldnertätigkeit. Darüber hinaus wird ihm die vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Anklagen betreffen illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus und dessen Finanzierung, Gründung krimineller und bewaffneter Gruppen, sowie illegale Waffen- und Sprengstofflagerung. Auch das Überqueren der aserbaidschanischen Grenze ohne Genehmigung und Handlungen, die die Luftsicherheit gefährden, gehören zu den Vorwürfen. Die Liste der Anklagen umfasst Dutzende Einzelartikel des Strafgesetzbuches.