Präsentation der mit Unterstützung der Heydar-Alijew-Stiftung angeschafften Musikinstrumente

Baku, 3!. Oktober, AZERTAC

Auf Initiative von Mehriban Aliyeva, der Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, wurden neue Musikinstrumente für die Musikschulen des Kulturministeriums angeschafft. Das Projekt zielt darauf ab, die Entwicklung der Musikschulen zu fördern, jungen Talenten eine qualitativ hochwertigere Ausbildung zu ermöglichen und die musikalische Kultur für künftige Generationen zu bewahren und weiterzugeben.

Eine feierliche Präsentation der neu erworbenen Instrumente fand im Heydar-Aliyev-Zentrum statt.

An der Veranstaltung nahmen auch die Vizepräsidentin Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva teil.

Im Rahmen des Projekts wurden mehr als 70 Musikinstrumente in 11 verschiedenen Typen an Musikschulen in Baku und mehreren Regionen übergeben. Dazu gehören nationale Instrumente wie Tar, Kamantsche, Kanun und Nagara sowie Violine, Violoncello, Flügel, Klavier und weitere. Die Instrumente wurden teils von einheimischen Meistern handgefertigt, teils von führenden internationalen Herstellern bezogen. Unter ihnen befinden sich Violinen „Carlovy“ und Celli, Flügel „Petrof“, produziert von einem der führenden europäischen Hersteller akustischer Klaviere sowie Klaviere „Yamaha“.

In seiner Rede hob der Kulturminister Adil Karimli die Bedeutung des von der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans und Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Mehriban Aliyeva, initiierten Projekts hervor. Es leiste einen wichtigen Beitrag zur Förderung der musikalischen Ausbildung sowohl in der Hauptstadt als auch in den Regionen. Der Minister sprach der Heydar-Aliyev-Stiftung seinen Dank für ihre ständige Unterstützung im Bereich Kultur, Kunst und Nachwuchsförderung aus.

Die Veranstaltung endete mit einem Konzert, bei dem Schülerinnen und Schüler der dem Kulturministerium unterstellten Musikschulen auftraten.