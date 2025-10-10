Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan entwickeln sich stetig
Baku, 10. Oktober, AZERTAC
In einer Ratssitzung Staatsoberhäupter der GUS in Duschanbe im engen Kreis betonte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, die stetige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan.
Der Staatschef sagte: „Ich möchte die stetige Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan hervorheben. Diese Beziehungen basieren auf Brüderlichkeit, Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung und birgt großes Potenzial für eine weitere Vertiefung.“
