Nachitschewan, 2. Oktober, AZERTAC

Der Bezirk Ordubad, den der Nationalleader Heydar Aliyev als „Perle Aserbaidschans“ bezeichnete, ist bekannt für seine alten Stadtviertel, in denen jeder Winkel von den nationalen und geistig-kulturellen Werten sowie den Traditionen unserer Vorfahren erzählt. Eines dieser Stadtviertel ist Särschähär.

Der Platz dieses alten Viertels hat sich seit vielen Jahren zu einem Ort für Volksfeste und bedeutende Feierlichkeiten entwickelt. Besonders das Novruz-Fest, das unsere nationalen Bräuche und unsere nationale Identität widerspiegelt, wird genau auf diesem Platz gefeiert. Nicht nur Bewohner Ordubads, sondern auch viele Besucher aus der Stadt Nachitschewan, aus anderen Teilen der Autonomen Republik sowie aus anderen Regionen des Landes strömen zu diesem Fest. Das Viertel begeistert auch ausländische Touristen durch seine alte Struktur und seine besondere Atmosphäre.

Wie auch andere alte Stadtviertel Ordubads, verfügt Särschähär über eine Moschee, eine Platane und einen unterirdischen Wasserkanal. Die Moschee von Särschähär stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurde auf Beschluss des Ministerkabinetts in die Liste der unbeweglichen Denkmäler von lokaler Bedeutung für Geschichte und Kultur aufgenommen. Im „Staatsprogramm zur sozioökonomischen Entwicklung der Autonomen Republik Nachitschewan für die Jahre 2023–2027“ ist auch die Restaurierung der Särschähär-Moschee vorgesehen.