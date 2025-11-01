Scheichulislam Allahschukur Paschazade trifft Papst Leo XIV. im Vatikan

Vatikan, 1. November, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs im Vatikan hat der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheichulislam Allahschukur Paschazade, das Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche, Papst Leo XIV., getroffen.

Wie AZERTAC berichtet, fand das Treffen nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz statt. Scheichulislam Allahschukur Paschazade übermittelte Papst Leo XIV. die Grüße des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, sowie der Ersten Vizepräsidentin, Mehriban Aliyeva. Er hob die Bedeutung der Aktivitäten der Heydar-Aliyev-Stiftung im Vatikan in den letzten Jahren hervor und informierte über den Bau einer zweiten katholischen Kirche in Aserbaidschan.

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus erklärte, es wäre eine große Ehre, Papst Leo XIV. in Aserbaidschan willkommen zu heißen. Sollte der Papst das Land besuchen, könne er sich persönlich von der interreligiösen Harmonie, dem hohen Niveau der Beziehungen zwischen Staat und Religion sowie von der Atmosphäre des Multikulturalismus in Aserbaidschan überzeugen.

Papst Leo erklärte, dass er einer Reise nach Aserbaidschan wohlwollend gegenüberstehe und dies in seinem Arbeitsplan berücksichtigen werde.

Nihad Budagov

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Vatikan