Schlammvulkan im aserbaidschanischen Bezirk Garadagh ausgebrochen

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 11. Oktober ist in einem bergigen Gebiet nahe der Siedlung Sahil im Stadtbezirk Garadagh von Baku ein Schlammvulkan ausgebrochen, wie das Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Auch das Katastrophenschutzministerium gab eine Erklärung ab. Demnach wurde nach einem Hinweis auf den Vulkanausbruch in Richtung der Siedlung Sangachal im Bezirk Garadagh ein Hubschrauber der Luftabteilung des Ministeriums zur Erkundung des Gebiets entsandt.

Bei der Luftbeobachtung wurde festgestellt, dass keine Brandgefahr besteht und der Ausbruch keine Gefahr für nahegelegene Wohngebiete darstellt.

Die zuständigen Behörden befassen sich derzeit mit dem Vorfall.