Schmuggel großer Mengen Drogen verhindert

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Durch Maßnahmen im Kaspischen Meer zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Drogen, psychotropen Substanzen und deren Vorläuferstoffen konnte die smugglerische Einführung von großen Mengen Drogen aus dem Iran nach Aserbaidschan erfolgreich verhindert werden. Dabei wurden Mitglieder einer organisierten kriminellen Gruppe festgenommen, die versuchten, die Drogen über das Kaspische Meer zu transportieren.

Am 27. September wurde im Zuge der Zusammenarbeit der Küstenschutzabteilungen und technischen Beobachtungsstationen ein unbekanntes Ziel im Kaspischen Meer entdeckt, wie das Pressezentrum des Staatlichen Grenzschutzdienstes gegenüber AZERTAC mitteilte.

Zur Festnahme des entdeckten Ziels wurde eine Verfolgungsoperation mit Grenzbooten, die die Staatsgrenze überwachen, eingeleitet. Die Küstenschutzabteilungen ergriffen dringende Maßnahmen, um die Küstenlinie zu sichern.

Im Rahmen der durchgeführten operativ-militärischen Maßnahmen in den Hoheitsgewässern und Küstengebieten der Republik Aserbaidschan wurden Warnschüsse gemäß den Bestimmungen des Gesetzes der Republik Aserbaidschan „Über die Staatsgrenze“ abgegeben, um das Schiff zu stoppen, und das Schiff wurde gezwungen, sich in Richtung der Küste im Gebiet von Khachmaz im Kaspischen Meer zu wenden.

Bei der ersten Befragung wurde festgestellt, dass die Festgenommenen Staatsbürger der Islamischen Republik Iran sind – Atajani Tahir Khaled, geboren 1979, Makhtumi Sadig Arazgurban, geboren 1987, und Gangerme Omid Chalje, geboren 1989.

Bei der Untersuchung des Speichers des auf den Grenzverletzern gefundenen „Garmin“-GPS-Geräts wurde festgestellt, dass sie 1074 km vom Territorium der Islamischen Republik Iran gereist waren und das Territorium der Republik Aserbaidschan durchquerten, indem sie die Hoheitsgewässer der Republik Turkmenistan passierten.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen entlang der Route des festgenommenen „Liner“-Typ-Schwimmfahrzeugs und am Tatort wurden insgesamt 509 kg 800 g Drogen entdeckt und beschlagnahmt.

Im Rahmen der Fortsetzung der operativen Maßnahmen wurden 4 (vier) Staatsbürger der Republik Aserbaidschan als Verdächtige in einem „Niva“-Fahrzeug am Tatort festgenommen.

Ermittlungs- und operative Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft fortgesetzt.