Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans nahm an internationalem Forum in Kroatien teil

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Am 11.–12. Juli nahm Elnur Mammadov, stellvertretender Außenminister Aserbaidschans, am internationalen „Dubrovnik Forum – Veränderungen gestalten“ in Kroatien teil.

Laut Außenministerium sprach Mammadov auf dem Panel „Europa und Asien verbinden: Wege zur Partnerschaft und zum Wohlstand“. Er betonte die strategische Bedeutung engerer politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Europa und Asien für Stabilität und nachhaltige Entwicklung. Aserbaidschan spiele dabei eine wichtige Rolle als zuverlässiger Partner und Transportkorridor zwischen den Kontinenten.

Er betonte zudem, dass Aserbaidschan durch seine Initiativen in den Bereichen Transport, Energie und Kommunikation zur regionalen Integration beitrage.

Am Rande des Forums traf er sich auch mit Lu Shaye, dem chinesischen Sonderbeauftragten für europäische Angelegenheiten. Dabei wurden die strategischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und China sowie gemeinsame Projekte diskutiert.

Ein weiteres Treffen fand mit Russ Jalichandra, dem stellvertretenden Außenminister Thailands, statt. Dabei wurden Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen sowie Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und auf internationalen Plattformen diskutiert.