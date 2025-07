Tennis: Polin Iga Swiatek gewinnt Finale von Wimbledon

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Die Polin Iga Swiatek hat das Finale des Tennis-Turniers von Wimbledon gewonnen. Sie setzte sich im Endspiel mit 6:0 und 6:0 gegen Amanda Anisimova aus den USA durch. Das Spiel dauerte weniger als eine Stunde.

Einen so klaren Sieg hatte es erst ein Mal im Wimbledon-Finale gegeben: 1911 gewann die Britin Dorethea Chambers ebenfalls mit 6:0, 6:0.

Es ist der erste Wimbledon-Titel für die 24 Jahre alte Swiatek. Die Polin war in den vergangenen Jahren zumeist an Platz 1 der Weltrangliste gestanden. Im vergangenen Jahr wurde sie positiv auf Doping getestet. Sie wurde für einen Monat gesperrt. Der Verband hatte es als minder schweres Vergehen eingestuft. In der Folge war sie weniger dominat als in den Vorjahren.

Im Herren-Finale in London stehen sich morgen der Weltranglisten-Erste, Jannik Sinner aus Italien, und der Zweite, Carlos Alcaraz aus Spanien, gegenüber. Es ist die Neu-Auflage eines der aufsehenerregendsten Tennisspiele der letzten Jahre. Vor fünf Wochen hatten Alcaraz und Sinner bereits das Finale beim Turnier in Paris bestritten. Fünfeinhalb Stunden dauerte das Spiel auf allerhöchstem Niveau. Alcaraz siegte nach einer Aufholjad.