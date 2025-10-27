Türkischer Vizeminister besucht Zentrum „ASAN Khidmat“

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Eine türkische Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Ministers für Arbeit und Sozialschutz, Ahmet Aydın, hat das Bürgerservice „ASAN Khidmat“ in Baku besucht.

Bei dem Treffen betonte Jeyhun Salmanov, stellvertretender Vorsitzender der Staatlichen Agentur für öffentliche Dienstleistungen und soziale Innovationen beim Präsidenten der Republik Aserbaidschan, die Bedeutung der auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev gegründeten „ASAN Khidmat“-Zentren sowie der in diesem Bereich umgesetzten Projekte im Bereich sozialer Innovationen.

Er wies darauf hin, dass diese intellektuelle Marke Aserbaidschans bereits in über 30 Länder exportiert ist.

Die Gäste machten sich auch mit der Arbeit des „INNOLAND“-Inkubations- und Beschleunigungszentrums, des Mobilen ASAN-Dienstes, der öffentlichen Einrichtung „ABAD“ sowie des „Bilim Baku“-Zentrums vertraut.