Ukraine und Aserbaidschan vertiefen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Baku, 1. November, AZERTAC

Im Rahmen des Arbeitsbesuchs einer Delegation unter Leitung des ukrainischen Gesundheitsministers Viktor Liashko in Aserbaidschan fand im Gesundheitsministerium in Baku ein Treffen mit Minister Teymur Musayev statt. Beide Seiten betonten die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen und unterzeichneten eine Reihe wichtiger Vereinbarungen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft im Gesundheitssektor.

Das neue Kooperationsabkommen über Gesundheit und medizinische Wissenschaft zielt auf die Modernisierung der Gesundheitssysteme, den Ausbau institutioneller Strukturen sowie die Förderung gemeinsamer Programme in den Bereichen Pharmazie, Onkologie, Pädiatrie, Kardiologie und medizinische Ausbildung ab.

Zudem wurden Kooperationsmemoranden zwischen führenden medizinischen Einrichtungen beider Länder, darunter das Nationale Onkologische Zentrum Aserbaidschans und das Nationale Krebsinstitut der Ukraine, unterzeichnet. Die Vereinbarungen sollen den langfristigen Austausch von Fachwissen, Forschung und Ausbildung intensivieren und die bilateralen Beziehungen im Gesundheitswesen nachhaltig festigen.