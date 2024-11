USA: Doug Burgum soll Innenminister werden

Baku, 15. November, AZERTAC

Bei einer Veranstaltung in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida nominierte der designierte Präsident US-Präsident Donald Trump den wohlhabenden Gouverneur North Dakotas, Burgum, zum Innenminister. Er leitete das Unternehmen Great Plains Software, das Microsoft im Jahr 2001 für 1,1 Milliarden Dollar aufkaufte. Als Gouverneur in North Dakota verfolgte Burgum einen wirtschaftsorientierten Ansatz in einem Bundesstaat, der stark von Landwirtschaft und Öl geprägt ist. Er setzte sich für Steuersenkungen, den Abbau von Regulierungen und eine datenbasierte Regierungsführung ein.

Im Jahr 2023 unterzeichnete er mehrere Gesetze, die Kritikern zufolge gegen Transgender-Personen gerichtet waren. Dazu gehörten ein Verbot von geschlechtsangleichenden medizinischen Behandlungen für Transgender-Kinder oder Sportverbote für Transgender-Athleten. Burgum kandidierte von Juni bis Dezember 2023 selbst für das Präsidentenamt, gab aber auf, nachdem seine Kandidatur keinen Anklang gefunden hatte.