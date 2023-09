Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen beschossen

Baku, 3. September, AZERTAC

Von 21:15 Uhr am 2. September bis 01:45 Uhr am 3. September haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlung Astaf im Bezirk Daschkasan und der Siedlung Schada im Bezirk Schahbuz der Autonomen Republik Nachitschewan stationiert sind, aus den Stellungen in Richtung der Siedlung Gunaschli im Bezirk Basarkechar und der Siedlung Martiros im Bezirk Paschali mit Waffen unterschiedlichen Kalibers unter Beschuss genommen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

„Aserbaidschanischen Armee-Einheiten haben Gegenmaßnahmen in der genannten Richtungen ergriffen“, hieß es weiter.