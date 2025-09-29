Vertreter führender usbekischer Medien zu Gast bei AZERTAC

Baku, 29. September, AZERTAC

Im Rahmen des II. Aserbaidschanisch-Usbekischen Medienforums hat eine Delegation führender Medienvertreter aus Usbekistan am 29. September die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC) besucht. Ziel des Treffens war die Stärkung der Zusammenarbeit im Informationsbereich und die Vertiefung der professionellen Beziehungen zwischen den Medien beider Bruderländer.

Die Gäste wurden umfassend über die Geschichte, Struktur, internationale Verbindungen und Hauptaufgaben von AZERTAC informiert. Elschan Schahbalayev, AZERTAC-Vorstandsmitglied betonte im Verlauf des Gesprächs die Bedeutung stabiler medienübergreifender Beziehungen und erläuterte die Vielseitigkeit der täglichen Berichterstattung in acht Sprachen.

AZERTAC beschäftigt über 250 Mitarbeiter und unterhält 25 Auslandskorrespondenten in 24 Ländern. Die Agentur arbeitet mit Medienpartnern aus 54 Ländern zusammen.

Die Chefredakteurin der russischsprachigen Hauptinformationsredaktion der Agentur, Nigar Hüseynova, erklärte, dass AZERTAC die wichtigste Quelle für offizielle Informationen im Land ist und sowohl nationale als auch internationale Medien regelmäßig auf die Agentur verweisen.

„Wir legen großen Wert auf die Prinzipien der Genauigkeit, Schnelligkeit und Unparteilichkeit. Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres professionellen Teams hat die Agentur nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch darüber hinaus großes Vertrauen gewonnen“, betonte N. Hüseynova.

Die usbekischen Gäste zeigten großes Interesse an den Arbeitsabläufen und redaktionellen Prinzipien von AZERTAC. Delegationsmitglieder hoben die Wichtigkeit gemeinsamer Projekte, des Erfahrungsaustauschs und Zusammenarbeit in den Bereichen Multimedia und digitale Technologie hervor.

Zum Abschluss besichtigten die usbekischen Gäste die Abteilungen der Agentur.