Vorsitzender der Verwaltung der Moslems im Kaukasus trifft Kardinäle im Vatikan

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus (VMK) Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade traf im Rahmen seines Besuchs im Vatikan mit hochrangigen Vertretern des Heiligen Stuhls zusammen, darunter mit dem Kardinal George Jacob Koovakad, dem Präfekten des Dikasteriums für den Interreligiösen Dialog, und Kardinal Claudio Gugerotti, Präfekten des Dikasteriums für die Ostkirchen.

Die Gesprächspartner würdigten die positiven Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Vatikan sowie Aserbaidschans Politik der Toleranz und des Multikulturalismus. Die Zusammenarbeit der Heydar-Aliyev-Stiftung mit dem Heiligen Stuhl und deren Beiträge zum interreligiösen Dialog wurden hervorgehoben.

Erörtert wurden auch die Aktivitäten der katholischen Kirche in Aserbaidschan, darunter der Bau einer zweiten Kirche, sowie Pläne für eine internationale Konferenz zu innerislamischem Dialog und zur Bekämpfung von Islamophobie im kommenden Jahr.

Paschazade lud die Kardinäle zur Teilnahme an der Konferenz ein und betonte das Interesse an einer weiteren Vertiefung der Beziehungen. Der Vatikan lobte Aserbaidschans interreligiöses Klima als weltweites Vorbild.

Auch Aserbaidschans Botschafter beim Heiligen Stuhl, Ilgar Mukhtarov, und der Botschafter in Italien, Raschad Aslanov, nahmen teil.

Zum Abschluss traf Paschazade Kardinal Pietro Parolin, den Staatssekretär des Heiligen Stuhls, wobei die beispielhafte Entwicklung der Beziehungen beider Seiten hervorgehoben wurde.

