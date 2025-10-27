Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus besucht den Vatikan

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Amtes für Muslime im Kaukasus Scheichulislam Allahschukur Paschazade besucht heute den Vatikan.

Der Besuch erfolgt auf Einladung zur Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Erklärung Nostra Aetate, jenes zentralen Dokuments des Zweiten Vatikanischen Konzils, das die Grundlage für die Beziehungen der Römisch-Katholischen Kirche zu anderen Religionen bildet.

Am 28. Oktober wird Scheichulislam Allahschukur Paschazade an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, die gemeinsam vom Dikasterium für den Interreligiösen Dialog und vom Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen organisiert werden. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, der Erklärung „Nostra Aetate“ zu gedenken und die Bedeutung von Frieden, Versöhnung und interreligiösem Dialog zu bekräftigen.

Im Rahmen seines Besuchs wird Scheichulislam Allahschukur Paschazade eine Reihe von Treffen mit Papst Leo XIV., Vertretern von Vatikan und verschiedenen Religionsgemeinschaften sowie bedeutenden Persönlichkeiten der islamischen Welt abhalten.