Wassermangel: Dürrewarnung in der Stadt und im US-Bundesstaat New York

Baku, 19. November, AZERTAC

In New York hat Bürgermeister Adams eine offizielle Dürrewarnung herausgegeben.

Die New Yorker sollten das trockene Wetter und seine Bedeutung nicht unterschätzen, sagte Adams auf einer Pressekonferenz. In zwei Parks der Metropole hatte es in den vergangenen beiden Wochen gebrannt. Der Bürgermeister kündigte verschiedene Maßnahmen an, um Wasser zu sparen. Neben Springbrunnen und Golfplätzen sind auch Busse und U-Bahnen betroffen, die seltener gewaschen werden. Auch die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York forderte die Menschen auf, freiwillig so viel Wasser wie möglich zu sparen. Sollte die Warnung zu einem Dürre-Notfall ausgeweitet werden, müssten Bewohner und Behörden den Wasserverbrauch einschränken. Die letzte Dürrewarnung für New York wurde im Januar 2002 ausgesprochen.