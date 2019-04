Entretien des présidents azerbaïdjanais et chinois à Pékin

Pékin, 24 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République populaire de Chine, MM. Ilham Aliyev et Xi Jinping, se sont entretenus à Pékin mercredi 24 avril.

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a dit que l’Azerbaïdjan menait une politique intérieure et étrangère réussie sous la présidence du chef de l’Etat Ilham Aliyev, sa réputation sur l’arène internationale s’était accrue, la stabilité avait été assurée, le bien-être du peuple s’était amélioré et le développement économique avait été atteint en Azerbaïdjan. Il a souligné que la Chine soutenait la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Xi Jinping a souligné l'importance du corridor de transport transcaspien dans le cadre du projet « Une ceinture, une route ».

À son tour, le président Ilham Aliyev a mis en valeur le soutien constant de l'Azerbaïdjan à la politique d’« une seule Chine ». Le chef de l'Etat azerbaïdjanais a présenté ses félicitations pour les grandes réalisations de la Chine dans tous les domaines.

Les parties ont discuté de la coopération dans les domaines de l’infrastructure, de la logistique, de l'énergie, du tourisme, de l'agriculture, de l’investissement, des technologies de l'information et de la communication, de l'éducation et des domaines humanitaires, ainsi que de la coopération entre les organes d’application de la loi et des perspectives de la coopération dans la lutte contre le terrorisme international.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a invité son homologue chinois Xi Jinping à effectuer une visite en Azerbaïdjan. L'invitation a été acceptée avec plaisir.