Cérémonie de lancement de la construction d’un câble sous-marin à fibre optique entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan

Aktaou, 20 novembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, et le Premier ministre de la République du Kazakhstan, Askar Mamin, ont participé ce mardi à la cérémonie de lancement de la construction d’un câble sous-marin à fibre optique, au fond de la mer Caspienne, entre les deux pays.

La construction de cette ligne en fibre optique longue de 380 à 400 km se réalisera par l’opérateur azerbaïdjanais « Azertelecom », les sociétés kazakhes « Transtelecom » et « KazTransCom ». La construction se terminera d’ici la fin de 2021.

Le Premier ministre Ali Assadov a déclaré que la construction du câble à fibre optique par le fond de la mer Caspienne était un événement marquant dans l'histoire contemporaine de l'Azerbaïdjan et du Kazakhstan et contribuerait au développement plus rapide des relations de coopération entre les deux pays.

Les premiers ministres ont également discuté de l'état actuel et des perspectives de la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'économie, de l’investissement, du transport et de la logistique, de l'agriculture, de l'industrie spatiale et de l’action culturelle et humanitaire.