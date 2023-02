Examen du renforcement de la coopération entre l’ICESCO et l’UNESCO en matière d’éducation, de sciences et de culture

Bakou, 4 février, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu M. Eric Falt, Directeur du Bureau régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, aux fins d’examen des moyens de renforcement de la coopération entre l’ICESCO et l’UNESCO en matière d’éducation, de sciences et de culture, selon le site Internet de l’ICCESCO.

Au cours de la réunion, qui a eu lieu vendredi 3 février 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a passé en revue les principaux programmes et projets lancés et mis en œuvre par l’Organisation afin de soutenir les efforts de ses États membres en fonction de leurs besoins et priorités, notamment ceux relatifs au renforcement des capacités des femmes et des jeunes, à la consolidation des valeurs de coexistence, de tolérance et de dialogue civilisationnel, à la préservation du patrimoine matériel et immatériel par l’inscription des sites historiques et des éléments culturels dans les pays du monde islamique sur les listes du patrimoine de l’ICESCO, et à l’exploitation du potentiel des nouvelles technologies pour parvenir au développement durable.

La réunion a abordé des propositions visant à développer le partenariat distingué entre l’ICESCO et l’UNESCO, en élargissant la portée des programmes et des activités dans les domaines d’intérêt commun pour inclure tous les États membres de l’ICESCO. À ce propos, Dr AlMalik a affirmé la volonté de l’Organisation d’intensifier ses partenariats et de s’ouvrir aux organisations et institutions internationales afin de contribuer à la modernisation des domaines de l’éducation, des sciences et de la culture dans ses États membres.

Pour sa part, M. Falt s’est félicité de la grande coopération entre les deux organisations, en aspirant à des partenariats plus larges dans l’objectif de renforcer les capacités des femmes et des filles et développer les programmes conjoints en matière d’éducation, de sciences et de culture.