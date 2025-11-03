La section Azerbaïdjan inaugurée dans la Bibliothèque centrale d'Antalya

Antalya, 3 novembre, AZERTAC

Lundi 3 novembre, la section Azerbaïdjan a été inaugurée dans la Bibliothèque centrale d'Antalya, en Türkiye.

Ce projet a été réalisé avec le soutien du ministère de la Culture d'Azerbaïdjan, de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Türkiye, du Centre culturel d'Azerbaïdjan et de la municipalité métropolitaine d'Antalya.

La création de cette section vise à renforcer les liens culturels entre les deux pays frères et à faire connaître la littérature et l'histoire azerbaïdjanaises à un large public. La section propose des œuvres classiques et modernes de la littérature azerbaïdjanaise, ainsi que des ouvrages d'histoire, d'art, de musique et de folklore.