نضوج منتجات وفيرة في الصوبات الزراعية في ساليان

ساليان، 18 مايو، إسماعيل جعفرلي، أذرتاج

في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بزراعة الخيار والطماطم والمحاصيل الأخرى المزروعة في الصويات في ساليان. يعتزم المزارعون الساليانيون الاستفادة من الظروف المواتية التي أوجدتها الدولة لتوفير مزيد من العملات لبلدنا هذا العام عن طريق تصدير أطنان من المنتجات إلى الأسواق المحلية والأجنبية. هناك حوالي 500 دفيئة في المنطقة معظمها على حساب الأسر.

أفادت أذرتاج أن الطماطم تزرع الآن في الصوبات الزراعية في معظم قرى ساليان. يمكن العثور على الصوبات للطماطم في كل مزرعة خاصة في قرية قاره باغلي في المنطقة. هنا، يحصل السكان على دخلهم اليومي بشكل رئيسي من المنتجات المزروعة في البيوت المحمية.

مرشد خودييف هو أحد سكان القرية وأحد أصحاب مثل هذه المزارع. لقد كان يزرع الطماطم في دفيئة في فناء خاص به لأكثر من 7 سنوات. يقول صاحب المزرعة أنه حصد 20 طناً من المحاصيل العام الماضي: “تبلغ مساحة الدفيئة لدينا 20 آر. ونزرع الطماطم والخيار. نستخدم بشكل رئيسي بذور الطماطم من نوع أورليتا (Orletta). إنها طماطم منتجة جيدة. كان لدينا منتج جيد في العام الماضي. الحمد لله هذا العام أفضل من العام الماضي. نحصل على 7-8 كغم من المنتج من شتلة واحدة. نخطط هذا العام حصاد 22-23 طناً من المنتجات في الصوبات الزجاجية.

يتم ري شتلات الطماطم التي تزرع في الساحات الدفيئة عن طريق الري بالتنقيط. تم زرع أكثر من 5000 شتلة هنا. يشير صاحب المزرعة إلى أنه تم مراعاة جميع القواعد الفنية الزراعية أثناء البذر. وقد أدى هذا إلى إنتاج أكثر وفرة.

العامل الرئيسي الذي يقلق المزارع اليوم هو سعر بيع الطماطم. يقول المزارع أنه في البداية كان سعر كيلوغرام واحد من الطماطم 2 مانات، ولكن السعر الآن يتراوح بين 90-80 كوبيك. يعلق الخبراء هذا بالوباء.

يؤكد الاختصاصي الزراعي أمين خودييف ذلك أيضاً: “سبب مثل هذا الانخفاض في أسعار المحاصيل التي يزرعها المزارعون هذه الأيام يرجع بشكل رئيسي إلى الوباء. على الرغم من أن المنتجات في السوق ولكن القوة الشرائية ضعيفة. لذلك، لا يستطيع المزارع بيع المنتج بالسعر المطلوب. إن تخفيف نظام الحجر الصحي سيعيد إحياء السوق قريبًا.

من الجدير بالذكر أنه توجد حاليا 473 دفيئة على مساحة 138 هكتارا في مقاطعة ساليان. في العام الماضي، تم إنتاج أكثر من 10 آلاف طن من الطماطم في هذه الدفيئات وتم تصديرها إلى الأسواق المحلية والأجنبية.