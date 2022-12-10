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    اذبرومو يحضر قمة اسطنبول الاقتصادية

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]

    باكو، 10 ديسمبر، (أذرتاج)

    تعقد قمة اسطنبول الاقتصادية السادسة حول "سلاسل القيمة العالمية" في اسطنبول.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة ترويج التصدير والاستثمار الأذربيجانية (اذبرومو) أن رئيس أذبرومو يوسف عبدلاييف قدم معلومات حول بيئة الأعمال والاستثمار المواتية التي تم إنشاؤها في أذربيجان وإمكانات التصدير ومناقشة الطاقة المستدامة والسياحة والأمن الغذائي وريادة الأعمال النسائية و"الطاقة الخضراء".

    تحدث في القمة وزير الاقتصاد والطاقة في جمهورية شمال قبرص التركية أولقون أمجا أوغلو ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا نائيل أولباك وكبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي سيبال كولاكسيز ورئيسة مجلس الإدارة لجمعية "يوفام دنيا" بينار كوجابييك ورئيسة جمعية رائدات الأعمال التركيات أمينة إردم ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :اذبرومو يحضر قمة اسطنبول الاقتصادية
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    اذبرومو يحضر قمة اسطنبول الاقتصادية اذبرومو يحضر قمة اسطنبول الاقتصادية